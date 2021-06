Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Badeunfall am Niederwaldsee

Zwingenberg (ots)

Am Freitagabend (18.06.) gegen 20:15 Uhr kam es am Niederwaldsee zu einem Badeunfall. Ein 23-jähriger Mann aus Lorsch ging beim Schwimmen im See plötzlich unter. Von zu Hilfe geeilten anderen Badegästen konnte er nach mehreren Minuten unter Wasser entdeckt und ans Ufer gebracht werden. Nach erfolgreicher Reanimation wurde der Verunfallte schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Vor Ort waren DLRG, Feuerwehr Rettungskräfte, Stadtpolizei sowie die Polizei eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell