Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmer: Fahrertür beschädigt

Zeugen beobachten zwei Tatverdächtige

Groß-Zimmern (ots)

In der Bahnhofstraße wurde am Donnerstagabend (17.06.) ein dort geparktes Auto beschädigt. Gegen 23 Uhr hatte ein Zeuge zwei bislang noch unbekannte Männer vor dem dort abgestellten Wagen gesehen. Einer der beiden trat in der Folge gegen die Fahrertür. Einer der Männer war dick, circa 25 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß. Er hat eine Glatze, ein Tattoo an einem Arm und trug helle, sommerliche Bekleidung. Sein Begleiter war etwa gleich alt, circa 1,68 Meter groß und hatte eine normale Statur. Auch er hat eine Glatze, trug ein grünes T-Shirt und kurze Hosen. Beide Männer sollen laut Zeuge ein mitteleuropäisches Aussehen gehabt haben. Der entstandene Sachschaden steht noch nicht abschließend fest. Hinweise werden unter der Rufnummer 06071/9656-0 entgegengenommen.

