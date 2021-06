Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Zeugen nach Einbruch in Handwerksbetrieb gesucht

Pfungstadt (ots)

Nach einem Einbruch in einen Handwerksbetrieb in der Zeit von Mittwochnachmittag (16.06.) bis Donnerstagmorgen (17.06.) hat die Darmstädter Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 7 Uhr am Donnerstag bemerkten Zeugen die Spuren der bislang noch unbekannten Täter. Nach bisherigen Erkenntnissen waren sie seit 16.45 Uhr am Vortag durch eine aufgehebelte Tür in ein Büro des Betriebes in der Gradignanstraße. Hier brachen sie gewaltsam einen Tresor auf und entwendeten Bargeld. Der genaue Umfang der Beute steht derzeit noch nicht abschließend fest. Mit dem Diebesgut suchten die Kriminellen anschließend unerkannt das Weite. Zeugenhinweise nimmt das Kommissariat 21/22 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell