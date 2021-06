Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Grauer Seat Altea entwendet (DA-VW 9575)

Polizei sucht Zeugen

Griesheim (ots)

In der Zeit von Dienstag (15.06.) bis Mittwoch (16.06.) haben Unbekannte einen grauen Seat Altea entwendet. Das Fahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen DA-VW 9575 war seit 20 Uhr am Dienstagabend in der Pfungstädter Straße auf Höhe der Willy-Brandt-Allee abgestellt. Gegen 8 Uhr am nächsten Morgen bemerkten Zeugen den Diebstahl des circa 5.000 Euro teuren Wagens. Die Polizei in Griesheim hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Zeugen mit Hinweisen zu den bislang noch unbekannten Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeugs (06155/8385-0).

