Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht in Nauheim

Nauheim (ots)

Am Do. 17.06.21 um etwa 14:00 parkte eine 70jährige Nauheimerin Ihren silbernen OPEL Corsa ordnungsgemäß in Höhe des Grundstücks Bahnhofstraße 17 in Nauheim ab. Als die Dame gegen 17:00 wieder zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte Sie frische Unfallschäden im Bereich der linken vorderen Fahrzeugseite.

Der unbekannte Verursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, der auf etwa 2.500 EURO geschätzt wird.

Zeugen, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben und zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Groß-Gerau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell