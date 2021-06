Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Mühltal-Traisa: Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Mühltal (ots)

Am Donnerstag, den 17.06.2021, zwischen 18:30 und 19:20 Uhr parkte eine Fahrzeugführerin aus Bad König ihren PKW auf dem Waldparkplatz im Datterichweg in Traisa. Als sie wieder zurückkam, stellte sie einen Unfallschaden an ihrem Fahrzeug fest. Das Verursacherfahrzeug entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben. Gesucht werden deshalb Zeugen, insbesondere die Insassen eines zum Unfallzeitraum in diesem Bereich geparkten Wohnmobils, die das Unfallgeschehen beobachtet haben könnten.

Hinweise bitte an die Polizeistation Ober-Ramstadt, Brückengasse 2, 64372 Ober-Ramstadt, Tel: 06154-6330-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell