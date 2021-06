Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Oberzent

Hetzbach: Verkehrsunfall mit einer verletzen Person führt zu Hubschrauberlandung auf B45

Oberzent (ots)

Am Donnerstagabend (17.06.2021) ereignete sich um 20:16 Uhr ein Alleinunfall auf der K 41 in Höhe des Viadukt Hetzbach-Himbächel. Eine 25-Jährige Frau, welche die K 41 mit einem Tretroller aus Richtung Hetzbach in Richtung B45 befuhr, stürzte beim Abkommen von der Fahrbahn und zog sich Verletzungen zu. Zum Zeitpunkt des Sturzes trug die Verletzte nach jetzigem Kenntnisstand keinen Schutzhelm. Für die Versorgung der Verletzten waren Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Oberzent, des Rettungsdienstes des Odenwaldkreises sowie ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Aufgrund der Landung des Rettungshubschraubers auf der B45 kam es zeitweise zu einer kurzen Vollsperrung der B45 und K41.

