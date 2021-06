Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Radfahrerin nach Zusammenstoß mit anderer Radfahrerin von Unfallstelle geflüchtet

Birkenau (ots)

Am Montag (14.06.21), gegen 18:30 Uhr, kam es auf der L3408 am Ortsausgang von Birkenau in Höhe der Carlebachmühle zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrerinnen. Eine 26-jährige Radfahrerin wurde durch die Kollision leicht verletzt. Die andere Radfahrerin verließ die Unfallstelle, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zur bisher unbekannten Unfallbeteiligten machen können, werden gebeten, sich an die Polizeistation Heppenheim zu wenden (Tel.: 06252 706-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell