POL-ERB: Unfallflucht mit zwei verletzten Personen, suche nach schwarzen SUV, die Polizei bittet um Mithilfe

Erbach (ots)

Am 16.06.21, gg. 23.00 h, ereignete sich in 64711 Erbach in der Eulbacher Str., in Höhe des "Bistro Romania" ein Verkehrsunfall bei dem 2 Personen verletzt wurden. Das verursachende Fahrzeug flüchtete. Bei diesem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen, ggf. schwarzes "SUV" einer asiatischen ggf. japanischen Automarke gehandelt haben. An dem KFZ konnte durch Zeugen das Teilkennzeichen ERB-MP 4?? abgelesen werden. Der Fahrer wird als männlicher "Südländer", im Alter zw. 25 und 35 Jahren beschrieben. Wer Hinweise zu Fahrer oder Fahrzeug geben kann, möge sich bei der Polizei in Erbach unter 06062/9530 melden.

