POL-DA: Darmstadt: Beim Einparken Fahrzeug beschädigt

Wichtige Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Darmstadt (ots)

Nachdem am Montagmittag (14.6.), gegen 13.45 Uhr, ein bislang unbekannter Autofahrer beim Einparken in der Nähe des Wilhelminenplatzes einen BMW beschädigt hat und im Anschluss flüchtete, sucht die Polizei nach wichtigen Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der bislang unbekannte Wagenlenker mit seinem Auto in eine Parklücke am Fahrbahnrand in der Nähe der sogenannten "Kuppelkirche". Hierbei soll er mit seinem Wagen gegen einen geparkten grauen BMW geprallt sein, welcher dadurch beschädigt wurde. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Wagenlenker von der Örtlichkeit.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge, wurde der Unfallhergang von Zeugen beobachtet, welche eine Notiz am BMW hinterlassen haben. Für den Fortgang der Ermittlungen, bittet das 1. Polizeirevier in Darmstadt um Kontaktaufnahme, insbesondere der Zeugen, die den Hinweis gefertigt haben. Auch andere Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, Kontakt mit den Beamtinnen und Beamten unter der Rufnummer 06151/969-3610 aufzunehmen.

