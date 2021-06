Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Waschpark/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein Waschpark in der Aschaffenburger Straße, geriet in der Nacht zum Dienstag (15.06.), gegen 0.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen gewaltsam in das Gebäude ein und ließen anschließend circa 500 Waschmünzen sowie Münzgeld mitgehen. Ihr Versuch dort zudem einen Tresor aufzubrechen scheiterte allerdings. Im Außenbereich wurde zudem ein Münzautomat aufgehebelt. Hier erbeuteten die ungebetenen Besucher weitere 50 Waschmünzen im Wert von jeweils einem Euro.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an die Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Rufnummer 06105/4006-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell