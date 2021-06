Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Ober-Ramstadt (ots)

Zwischen dem 31.05. - 02.06.2021 ereignete sich vermutlich in der Schulstraße in Ober-Ramstadt auf dem öffentlichen Parkplatz vor der Grundschule ein Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher beschädigte einen geparkten schwarzen Peugeot und flüchtete von der Unfallstelle. Das beschädigte Fahrzeug wies auf der rechten hinteren Seite eine erheblich Eindellung auf. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter 06154/6330-0 in Verbindung zu setzen.

Berichterstattung: Lewin, PK'in

