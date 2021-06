Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Transporter geplündert/Werkzeuge im Wert von 20.000 Euro erbeutet

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein in der Regensburger Straße geparkter Transporter der Marke Peugeot geriet in der Nacht zum Dienstag (15.06.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen gewaltsam durch die Heckklappe in den Laderraum des Fahrzeugs ein und ließen dort anschließend diverse, teils hochwertige Werkzeuge, wie eine Kreissäge und eine Schleifmaschine mitgehen. Nach ersten Schätzungen entstand insgesamt ein Schaden vor rund 20.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell