Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Corona-Teststation beschädigt

Wer kann Hinweise geben?

Weiterstadt (ots)

Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung hat das 3. Polizeirevier in Darmstadt eingeleitet, nachdem bislang Unbekannte im Tatzeitraum zwischen Samstagnachmittag (12.6.) und Montagmorgen (14.6.) eine Corona-Teststation in der Straße "Am Dornbusch" beschädigten. Die Vandalen zerschnitten unter anderem Teile des auf dem Parkplatz aufgebauten Testzeltes und rissen angebrachte Banner aus der Halterung heraus. Dabei verursachten sie einen Schaden, der auf mehrere Hundert Euro geschätzt wird. Wieso die Unbekannten ihrer Zerstörungswut freien Lauf gelassen haben, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Anwohner oder Personen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kommissariat 42 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-3810 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell