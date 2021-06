Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bickenbach: Fahrrad aufgefunden und sichergestellt

Wer erkennt sein Eigentum?

Bickenbach (ots)

Das blaue Fahrrad der Marke "Phönix" wurde vergangenen Freitag (11.6.) in der Straße "Im Leierhans" aufgefunden und sichergestellt. Da das Bike mit der Aufschrift "Outdoor" unverschlossen im dortigen Bereich lag, können die Ermittlerinnen und Ermittler nach jetzigem Kenntnisstand einen Zusammenhang mit einer Straftat nicht ausschließen. Deshalb fragt die Polizei in Pfungstadt: Wer erkennt sein Eigentum wieder? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Beamtinnen und Beamten des Kommissariats 42 können unter der Rufnummer 06157/9509-0 kontaktiert werden.

