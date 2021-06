Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Laptop aus Fahrzeug gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Nachdem bislang Unbekannte im Tatzeitraum zwischen Samstag- (12.6.) und Sonntagmorgen (13.6.) die Scheibe eines Wagens einschlugen und einen Laptop entwendeten, sucht die Polizei nach Zeugen. Der schwarze Mini war am Fahrbahnrand in der Müllerstraße abgestellt, als er von Kriminellen aufgesucht wurde. Unter Einwirkung von Gewalt gelangten diese in den Innenraum des Wagens und entwendeten hieraus einen Laptop. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt. Insgesamt wird der Schaden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamtinnen und Beamten des Kriminalkommissariats 21/22 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

