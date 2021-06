Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Michelstadt: Dieb nutzt Gelegenheit

21-Jähriger unter Tatverdacht

Michelstadt (ots)

Aus einem Haus In der Erbacher Straße wurden am Sonntag (13.06.) zwischen 4.15 Uhr und kurz nach 5 Uhr Gegenstände, wie eine Armbanduhr, Personaldokumente und mehrere IT-Geräte gestohlen. Der Dieb nutzte offensichtlich eine offen stehende Tür, um ins Haus zu gelangen.

Die polizeilichen Ermittlungen führten zu einem mutmaßlichen Täter, ein 21 Jahre alter Mann aus Michelstadt. Dieser konnte im Laufe des Sonntagvormittags in der Innenstadt vorläufig festgenommen werden. Das Diebesgut hatte er in seiner Wohnung gelagert. Wegen des Diebstahls wird sich der Mann demnächst strafrechtlich verantworten müssen. Unter Auflagen wurde er zunächst aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen des Kommissariats 21/ 22 dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell