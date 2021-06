Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Zwei Katalysatoren erbeutet

Mörfelden-Walldorf (ots)

Zwei auf dem Gelände eines Autohandels in der Langener Straße abgestellte Fahrzeuge der Marken Opel und Mercedes, gerieten in der Nacht zum Samstag (12.06.), gegen 2.30 Uhr, in das Visier von zwei Kriminellen. Die Täter trennten jeweils die Katalysatoren ab und entwendeten diese.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

