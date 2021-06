Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: 120 Strohballen abgebrannt, vermutlich Brandstiftung

Bürstadt, an B 47 (ots)

Am Samstag (12.06.) gegen 23:30 Uhr brannte ein Stapel mit ca. 100-120 Strohrundballen im Bereich der B 47 in Bürstadt. Die Eigentümer wurden durch Nachbarn auf den Brand hingewiesen, welche die Feuerwehr informierten. Der Schaden wird auf ca. 4000,- EUR geschätzt. Am selben Abend kam es einige Kilometer weiter im Bereich zwischen Wehrzollhaus und Hofheim zu einem ähnlichen Brand, wo eine gemähte Grünfläche auf einer Fläche von ca. 15 qm brannte. In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim, Tel.: 06252/7060. gefertigt: PHK Rüddenklau, Polizeistation Lampertheim-Viernheim eingestellt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

