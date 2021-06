Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Unfallflucht, geparkter PKW angefahren

Lautertal (ots)

Am Samstag, den 12.06.2021 kam es in der Zeit von 14:00 - 17:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Nibelungenstraße in 64686 Lautertal Ortsteil Elmshausen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte auf unbekannte Art und Weise einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter BMW. Anschließend entfernten sich das Fahrzeug unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinwesie zum Unfallhergang oder zum Unfallverurswacher geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Bensheim unter Tel.: 06251 / 84680.

