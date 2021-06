Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim/Königstädten: Dachstuhl eines aktuell unbewohnten Wohnhauses ausgebrannt

Rüsselsheim/Königstädten (ots)

Um kurz nach halb Eins in der Nacht von Freitag auf Samstag (11./12.06.) wurde der Polizeileitstelle ein Brand eines Dachstuhls gemeldet. Die sofort verständigte Feuerwehr konnte das Feuer in dem Dachgeschoss des zweistöckigen Reiheneckhauses löschen, bevor es auf das angrenzende Haus übergriff. Das betroffene Haus wird nach einem Eigentümerwechsel gerade renoviert. Der entstandene Sachschaden liegt nach einer ersten Schätzung der Feuerwehr zwischen 100.000 und 200.000 EUR. Verletzt wurde niemand. Hinweise zur Brandursache liegen aktuell noch nicht vor. Die weiteren Ermittlungen dazu erfolgen am Montag. gefertigt: Steffen Pietschmann, Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell