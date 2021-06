Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfall mit Unfallflucht - Zeugen gesucht

Oberzent (ots)

Am Freitag, (11.06) um 12.30 Uhr befuhr der Geschädigte mit einem weißen Mercedes-Benz LKW Gespann die B45 aus Richtung Oberzent kommend in Richtung Gammelsbach. Auf Höhe des Bikeparks kam dem Geschädigten ein Motorradfahrer auf seiner Fahrspur entgegen, der mehrere PKW überholte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Geschädigte so weit nach rechts ausweichen, dass es zu einer Berührung mit der Schutzplanke kam. Der nicht bekannte Motorradfahrer entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Erbach auf der B45 ohne sich um die Schadensabwicklung zu kümmern. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 14.000,- EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell