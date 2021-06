Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Weißer Toyota (DA-FS 660) gestohlen

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Nachdem ein weißer Toyota in der Stresemannstraße im Tatzeitraum zwischen Mittwochabend (9.6.) und Donnerstagmorgen (10.6.) von bislang Unbekannten entwendet wurde, sucht die Polizei nach Zeugen. Der weiße Toyota "XA4" war auf einem Parkplatz neben einem Papiercontainer abgestellt, als er von Kriminellen entwendet wurde. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren am Wagen die Kennzeichen "DA-FS 660" angebracht. Wie es den Kriminellen gelang den Toyota zu entwenden, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Die Polizei in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

