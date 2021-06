Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Neckarsteinach (ots)

Neckarsteinach: Am Dienstag (08.06.) gegen 13 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße ein weißer Kleinwagen durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000,- Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizei in Hirschhorn unter der Telefonnummer 06272-9305-0 entgegen.

Berichterstatter: Kraus, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell