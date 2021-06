Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nieder-Ramstadt: Kirche im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Nieder-Ramstadt (ots)

Bereits am vergangenen Sonntag, 6. Juni, geriet eine Kirche in der Hochstraße in das Visier Krimineller.

Nachdem bislang Unbekannte sich zwischen 12 und 20 Uhr Zutritt ins Innere der Kirche verschafften, schauten sie sich nach potentieller Beute um. Unter Gewalteinwirkung öffneten sie mehrere Schränke und machten sich an dem Safe zu schaffen. Der Versuch diesen aufzubrechen scheiterte, woraufhin sie das Weite suchten. Dennoch hinterließen die Kriminellen einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06151/969-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell