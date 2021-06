Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Erneute Sachbeschädigung an Schule

Rüsselsheim (ots)

Einen erneuten Fall von Sachbeschädigung gab es in der Nacht zum Dienstag (08.06.) an der Immanuel-Kant-Schule im Evreuxring. Dort ereigneten sich in jüngster Vergangenheit immer wieder ähnlich gelagerte Taten (wir haben berichtet).

Die Unbekannten warfen Müll und Fäkalien in den Schulteich, beschädigten zwei Flutlichter sowie zwei Fensterscheiben. Die Fenster wurden möglicherweise mit einer Luftdruckwaffe beschossen. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere tausend Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Rüsselsheim (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell