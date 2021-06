Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim-Auerbach: Kriminelle gehen leer aus

Wer kann Hinweise geben?

Bensheim-Auerbach (ots)

Nachdem Büroräume in der Goethestraße am vergangenen Wochenende, Freitag (4.6.) bis Sonntag (6.6.), in das Visier Krimineller rückten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchten die Unbekannten unter Einwirkung von Gewalt ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Die Tür hielt dem Einbruchsversuch stand, woraufhin die Kriminellen flüchteten. Dennoch hinterließen sie insgesamt einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum Verdächtiges beobachtet? Wer kann Hinweise geben? Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter der Rufnummer 06252/706-0 zu erreichen.

