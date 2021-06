POL-DA: DArmstadt: Elektrorad gestohlen und Damenrad zurückgelassen? Wer kann Hinweise zu Fahrraddieben geben? / Wer erkennt sein Eigentum?

Polizeipräsidium Südhessen

Darmstadt: Elektrorad gestohlen und Damenrad zurückgelassen? Wer kann Hinweise zu Fahrraddieben geben?

Wer erkennt sein Eigentum?

Darmstadt (ots)

In der Nacht zum Dienstag (7.-8.6.) hatten es Fahrraddiebe in der Pallaswiesenstraße / Ecke Parcusstraße auf ein schwarzes Elektrorad vom Hersteller "Riese & Müller" abgesehen. In der Zeit zwischen 22.30 Uhr und 1 Uhr durchtrennten sie das Schloss mit dem das Rad an einen Pfosten gesichert war und machten sich mit dem rund 2500 Euro Gefährt auf und davon. Als der Eigentümer gegen 1 Uhr zurückkehrte bemerkte er das Fehlen seines Eigentumes und stellte zugleich fest, dass ein ihm unbekanntes möglicherweise ebenfalls von den Tätern entwendetes Fahrrad zurückgelassen wurde. Bei dem "herrenlosen" Rad handelt es sich um ein dunkelblaues Damenrad von der Marke "Arcadia". Die verständigte Polizei stellte das zurückgelassene Fahrrad sicher. Nach Einleitung eines Verfahrens wegen des besonders schweren Diebstahls fragen die Beamten: Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer vermisst ein blaues Damenrad oder kann Hinweise zu dem Eigentümer geben?

Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Ermittler des 1. Polizeireviers in Darmstadt zu erreichen und nehmen alle sachdienlichen Informationen entgegen.

