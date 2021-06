Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebe im Kindergarten

Wer hat etwas beobachtet?

Darmstadt (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (4.6.) und Montag (7.6.) haben noch unbekannte Täter ihr Unwesen in den Räumen einer Kindertagesstätte am Schlossgartenplatz getrieben. Die Kriminellen verschafften sich Zugang zu den Räumen und ließen dort unter anderem Laptops und Kameras mitgehen. Möglicherweise konnten die Täter beim Betreten oder Verlassen des Gebäudes beobachtet werden? Alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweise nehmen die Ermittler beim 1.Polizeirvier unter der Rufnummer 06151/969-3900 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell