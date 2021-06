Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Darmstadt (ots)

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde haben noch unbekannte Täter in der Zeit zwischen Samstag (5.6.) und Montag (7.6.) die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Ruthsstraße aufzubrechen. Die Spuren ihres kriminellen Vorhabens wurden am Montagnachmittag entdeckt und die Polizei verständigt, Die hat ein Verfahren wegen des versuchten Einbruchsdiebstahls eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell