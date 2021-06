Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 43 - Polizei sucht Beifahrer und Zeugen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Ginsheim-Gustavsburg:

Am Dienstag (08.06.) kam es um kurz vor 01:00 Uhr in Gustavsburg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Pkw-Fahrer aus Rüsselsheim befuhr mit seinem Opel Omega die Darmstädter Landstraße (Bundesstraße 43) mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wiesbaden. In Höhe der Hausnummer 123 verlor er die Kontrolle über seinen Pkw. Ein entgegenkommender, dunkler Mercedes Benz der G-Klasse konnte dem Unfallfahrzeug gerade noch ausweichen, bevor der Opel Omega nahezu ungebremst gegen eine Hauswand fuhr. Der Fahrer des Opel Omega wurde schwer verletzt, war eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer stieg aus dem Unfallfahrzeug aus, stand noch kurz am Pkw, verließ laut Zeugenangaben dann aber noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte zu Fuß die Unfallstelle. Ebenso sei ein Hund vom Unfallort weggelaufen. Eine sofort eingeleitete Suche nach dem eventuell verletzten Beifahrer mit mehreren Streifen, einem Diensthund und am Mainufer durch ein Boot der Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden verlief ohne Erfolg. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde zur Aufklärung der Unfallursache ein Sachverständiger hinzugezogen. Der Opel wurde sichergestellt. Während der Dauer der Einsatzmaßnahmen war die B 43 in beide Richtungen gesperrt. Die Sperrung konnte um 03:35 Uhr aufgehoben werden. Die Polizei in Bischofsheim bittet den Beifahrer des Unfallfahrzeuges, sowie Zeugen des Unfalls, insbesondere den Fahrer/die Insassen des dunklen Mercedes-Benz G-Klasse, sich unter der Rufnummer 06144 / 96660 zu melden. Gefertigt: EPHK René Bowitz, Polizeiführer vom Dienst, Tel.: 06151 / 969-3030

