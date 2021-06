Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Verkehrsunfallflucht auf Bienenmarktgelände

Michelstadt (ots)

Am Montag (07.06.) im Zeitraum zwischen 08:45 Uhr und 09:30 Uhr kam es auf dem Bienenmarktgelände in Michelstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Zunächst war der Pkw der 39-jährigen geschädigten Odenwälderin, ein grauer Kia Kombi, auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes abgestellt, zu einem späteren Zeitraum auf dem Bienenmarktparkplatz im rückwärtigen Bereich der dortigen Sparkassenfiliale. Der Unfallverursacher flüchtete vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 800EUR beziffert. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten sich telefonisch mit der Polizeidienststelle in Erbach in Verbindung zu setzen.

