Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Raunheim: Harley Davidson im Wert von 30.000 Euro gestohlen (F-OR 81)

Raunheim (ots)

Ein auf dem Parkplatz des Schützenhauses in der Aschaffenburger Straße abgestelltes Motorrad der Marke Harley Davidson, wurde am Freitagnachmittag (04.06.), in der Zeit zwischen 13.00 und 14.30 Uhr von Unbekannten gestohlen.

Die mattgraue Maschine vom Typ "Road Glide Special" mit dem amtlichen Kennzeichen F-OR 81 hat einen Wert von rund 30.000 Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise, insbesondere auf den Verbleib des Motorrads geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell