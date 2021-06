Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn-Worfelden: Scheiben an Schule beschädigt

Büttelborn (ots)

Am Freitagabend (04.06.), gegen 20.30 Uhr, wurden an den Grundschule in der Hermann-Schmitt-Schule drei Fenster, die vermutlich durch Steinwürfe beschädigt wurden, festgestellt. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 1000 Euro.

Die Polizei kontrollierte anschließend im Rahmen der Ermittlungen wegen Sachbeschädigung im Bereich des Bürgerhauses drei Jungen im Alter von 12 bis 15 Jahren. Ob das Trio für die Beschädigungen in Betracht kommt, wird nun durch die Polizei geprüft.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell