Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Kleinbus aufgebrochen/Zeugen gesucht

Groß-Gerau (ots)

Ein in der Münchener Straße geparkter Kleinbus, geriet am Sonntag (06.06.), in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 09.45 Uhr in das Visier von Kriminellen. Die kurze Abwesenheit des Fahrzeugbesitzers nutzten die Täter, um eine Scheibe des Kleinbusses einzuschlagen und anschließend eine Geldbörse samt Bargeld und persönlichen Dokumenten aus dem Innenraum zu entwenden.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell