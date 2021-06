Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Nachtragsmeldung zu "Öffentlichkeitsfahndung mit Täterbild nach Raub auf Spargelstand"

Wer erkennt die auffällige Tätowierung ?

Bild-Infos

Download

Darmstadt (ots)

Insgesamt drei Mal wurde im April ein Spargelverkaufsstand in der Kranichsteiner Straße von ein und denselben Täter ausgeraubt. Dabei wurden mehrere Hundert Euro erbeutet. Bei den Taten bedrohte der Räuber den Verkäufer mit einem Messer und verwendete Pfefferspray (wir haben berichtet)

Im Rahmen einer gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums wurden im Mai Aufzeichnungen einer Videokamera, die den Täter zeigten, veröffentlicht mit der Bitte um Hinweise zu dem abgebildeten Unbekannten.

In diesem Zusammenhang wurden seine Tätowierungen an der Innenseite des rechten Oberarms als markant beschrieben. Nach derzeitigem Erkenntnisstand dürfte es sich dabei um ein sogenanntes "Sak Yan" oder auch "Yantra" - Tattoo handeln. Dabei handelt es sich ursprünglich um eine sakrale Form der Tätowierung, die vor allem in Südostasien verbreitet ist. Das Tattoo umfasst fünf "Linien", die "Hah Taew" genannt werden. Es ist ein heiliges Tattoo, welches traditionell von Mönchen tätowiert wird, mittlerweile aber auch in Tattoostudies weltweit gestochen werden kann.

Beispielbilder der Tätowierung mit dem Motiv "Hah Taew" sind im Internet zahlreich zu finden.

Mit diesen ergänzenden Informationen wenden sich die Ermittler des Kommissariats 10 erneut an die Öffentlichkeit und fragen: Wer kann Hinweise zu der gezeigten Person beziehungsweise dem gezeigten Tattoo geben?

Alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise nimmt das Kommissariat 10 entgegen. Telefonisch sind die Ermittler unter der zentralen Rufnummer 06151 / 969-0 zu erreichen.

Für Medienvertreter: Das Bild liegt zum Download in der digitalen Pressemappe bereit. Es wird um Veröffentlichung des Bildes gebeten.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4921415 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4901041

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell