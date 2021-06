Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

Darmstadt-Eberstadt: Mehrere Autos aufgebrochen und nach Beute durchwühlt

Darmstadt (ots)

Auf mindestens fünf im Stadtgebiet Darmstadt und im Bereich Eberstadt geparkte Autos hatten es bislang noch unbekannte Kriminelle am vergangenen Wochenende abgesehen und Beute gemacht. In der Nacht zu Samstag (4.-5.6.) geriet ein schwarzer Skoda in der Kiesbergstraße, ein schwarzer Touareg im Traubenweg und ein blauer Skoda im August-Metz-Weg in den Fokus der Täter. Sie verschafften sie unter anderem gewaltsam Zugang zu den Innenräumen und ließen dort Bargeld mitgehen.

Am Samstag (5.6.) in der Zeit zwischen 18 und 23 Uhr schlugen die Kriminellen die Scheibe eines weißen BMW in der Erbacher Straße ein und entwendeten eine zurückgelassene Brieftasche. Und auch ein Wohnwagen vom Hersteller "Wilk" wurde am Sonntag (6.6.) in der Zeit zwischen 18 Uhr und 23 Uhr aufgebrochen und nach Beute durchsucht. Aus dem Gefährt entwendeten die Unbekannten unter anderem eine Spielkonsole sowie einen Campingkocher.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den geschilderten Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit den Ermittlern der Kriminalpolizei (K21/22) in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell