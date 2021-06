Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Einbruch in Supermarkt/Polizei stellt 12-Jährigen

Kelsterbach (ots)

Nachdem am Sonntagnachmittag (06.06.), gegen 14.00 Uhr, in einem Supermarkt im Langer Kornweg die Alarmanlage ausgelöst wurde, stellten Polizeibeamte kurz darauf im Markt einen 12 Jahre alten Jungen, der es offenbar auf mehrere Dosen eines Energydrinks abgesehen hatte. Der 12-Jährige hebelte nach derzeitigem Ermittlungsstand zuvor die Eingangstür des Marktes auf und verschaffte sich so Zugang. Ob an der Tür des Einkaufsmarktes ein Schaden entstand, muss noch geprüft werden. Der Junge wurde noch am Tatort an seinen Vater übergeben.

Der 12-Jährige war bereits am 30.Mai aufgrund eines Einbruchs in den Markt wegen Fußballsammelbildern in den Fokus der Ermittler geraten (wir haben berichtet).

