POL-DA: Raunheim: Über 30.000 Euro Schaden nach Vandalismus an Schule

Raunheim (ots)

Die Anne-Frank-Schule in der Haßlocher Straße, geriet zwischen Samstagnachmittag (05.06.) und Sonntagmittag (06.06.) erneut in das Visier von Vandalen.

Die Täter drangen mutmaßlich durch eine zuvor manipulierte Tür unberechtigt in das Schulgebäude ein, demolierten das Lehrerzimmer, zerstörten anschließend mehrere Kopierer in einem angrenzenden Kopierraum und verwüsteten zudem das angrenzende Archiv, indem sie diverse Ordner aus den Regalen rissen und auf dem Boden verteilten. Anschließend begaben sich die Kriminellen in die Damentoilette und zerschlugen dort sämtliche Waschbecken sowie Toiletten. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 30.000 Euro.

Die Anne-Frank-Schule geriet bereits Ende März in das Visier von Vandalen. Damals entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4875761

