Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt

Raibach: Ungebetener Besuch kommt über Terrassentür

Groß-Umstadt (ots)

Ein ungebetener Gast hat am Sonntag (6.6.) gegen 3 Uhr sein Unwesen in der Straße "Auf der Hölle" getrieben und sich über eine Terrassentür Zugang zu einem Wohnhaus verschafft. Dort suchte er nach Beute, wurde fündig und entwendete eine Bauchtasche mit Bargeld. Mit seinem Diebesgut trat er die Flucht an. Die Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und hat ein Verfahren wegen des Diebstahls aus der Wohnung eingeleitet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06071/96560).

