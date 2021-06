Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau: Versuchter Einbruch in Fitness- Studio

Zeugen gesucht

Groß-Bieberau (ots)

Am Samstag (5.6.) haben noch unbekannte Täter versucht in die Räume einer "Fitness-Fabrik" in der Straße "Auf der Beune" zu gelangen. Bei ihrem Vorhaben die Eingangstür gewaltsam aufzuhebeln, löste der akustische Alarm gegen 2.40 Uhr aus, woraufhin die Täter die Flucht ergriffen. Der von ihnen verursachte Schaden beläuft sich auf rund 150 Euro. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/229 ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell