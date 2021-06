Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: 4 Leichtverletzte bei Unfall mit Rettungswagen

Mörfelden-Walldorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Rettungswagen sind am Samstagvormittag 4 Personen leicht verletzt worden.

Nach ersten Ermittlungen war ein Rettungswagen auf der Fahrt zum Einsatzort mit 3 Mitarbeitern besetzt und eingeschaltetem Blaulicht die Hermannstraße in Richtung Frankfurter Straße gefahren. Ein Pkw befuhr die Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt Mörfelden. An der Kreuzung Hermannstraße / Frankfurter Straße bog der Rettungswagen in die Frankfurter Straße ab und übersah dabei den Pkw. Der Insasse des Pkw wurde leicht verletzt und wie auch die Mitarbeiter des Rettungswagens im Anschluss vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 16000,-EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell