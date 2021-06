Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Fahrradfahrerin von Lkw erfasst und schwerverletzt

Lampertheim (ots)

Am Freitag, 04.06.21 um 12:08 Uhr befuhr ein Lkw in Lampertheim die Römerstraße, um an der Ampel an der Kreuzung zur Wormser Straße/B44 in diese einzubiegen. Hierbei erfasste der 59jährige Mannheimer Lkw-Fahrer beim Abbiegen eine neben ihm befindliche 81jährige Radfahrerin aus Lampertheim und verletzte diese schwer.

Neben zahlreichen Kräften des Rettungsdienstes und der Feuerwehr war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Ein Sachverständiger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt.

Die B44 war daher in Lampertheim in beide Richtungen für 4 Stunden gesperrt, der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

