POL-DA: Viernheim: Umfunktionierte Wagons aufgebrochen

Viernheim (ots)

In der Friedrich-Ebert-Straße wurden in der Nacht zum Freitag (03. - 04.06.) vier stillgelegene Wagons einer Organisation aufgebrochen. Hierfür wurden die massiven Vorhängeschlösser aufgeschnitten. Die Täter haben nach ersten Erkenntnissen Computerteile, wie Laptops mitgenommen. Die Schadensaufstellung muss noch erfolgen. Wegen des Einbruchs hat die Polizei in Viernheim (K 42) ihre Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise hierzu geben kann, kann sich auch telefonisch unter der Rufnummer 06204 / 9377-0 melden.

