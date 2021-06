Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Feuer im Wald

Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Höchst (ots)

Um kurz nach Mitternacht wurde am Donnerstag (3.6.) im Waldgebiet gegenüber dem Parkplatz in Hetschbach Feuerschein gemeldet. Die Wehren aus Höchst und Groß-Umstadt löschten eine Brandstelle, die sich auf einer Fläche von etwa 150 Quadratmetern ausgebreitet hat. Nach ersten Feststellungen brannte Abraumholz, welches neben dem Forstweg gelagert war. Die Höhe des Schadens steht noch nicht fest, ebenso, was zum Brandausbruch geführt hat. Die Polizei (K10) prüft nun, ob Brandstiftung vorliegen könnte.

Wer Hinweise zu der Entstehung des Brandes geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte in Erbach unter der Rufnummer 06062 / 953-0.

