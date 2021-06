Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt/B426: Polizei kontrolliert Geschwindigkeit

Wenige Verstöße festgestellt

Trauriger Spitzenreiter mit 69 "Sachen" zu viel unterwegs

Ober-Ramstadt/B426 (ots)

Am Donnerstag (3.6.) führten Beamte der Polizeistation Ober-Ramstadt Geschwindigkeitsmessungen unter anderem im Stadtgebiet und auf der Bundesstraße 426, in Höhe der "Mannesmannstraße", in Ober-Ramstadt durch. Besonderes Augenmerk wurde hierbei auf die Krafträder gelegt, die das sonnige Wetter am Feiertag für eine Ausfahrt nutzten.

Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter um die 30 Fahrzeuge, bei denen sich der Großteil an die Verkehrsregelungen gehalten hat.

Trauriger Spitzenreiter war ein 46-jähriger Fahrer aus Darmstadt, der mit seinem Bike auf der Bundesstraße mit 139 km/h bei erlaubten 70 unterwegs war. Mit 69 km/h zu viel auf dem Tacho, muss er mit einem Bußgeld in Höhe von 440 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem zweimonatigen Fahrverbot rechnen.

Berichterstatter: Schmitt, POK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell