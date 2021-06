Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Kellerräume im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Die Kellerräume mehrere Wohnhäuser im Stadtgebiet gerieten in das Visier Krimineller. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Nach derzeitigem Kenntnisstand versuchte ein bislang unbekannter Mann am Donnerstagabend (3.6.), gegen 18.20 Uhr, die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Robert-Schneider-Straße aufzubrechen. Der Versuch scheiterte, woraufhin er sich in die Kellerräume des Wohnhauses begab. Weil er dort auf einen Anwohner traf, suchte er unmittelbar das Weite. Der Flüchtige soll zwischen 30 und 40 Jahre alt gewesen sein und eine kräftige Statur gehabt haben. Seine Größe wurde auf 1,70-1,80 Meter geschätzt. Er trug eine Jeanshose, ein schwarzes T-Shirt mit grauen Ärmeln und hatte einen schwarzen Rucksack dabei.

Auch ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Landwehrstraße wurde am gleichen Tag unter Einwirkung von Gewalt von bislang Unbekannten aufgebrochen. Ob etwas entwendet wurde, muss noch im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden.

In der Nacht zum Freitag (4.6.), gegen 3 Uhr, verschaffte sich ein ungebetener Gast Zutritt zum Keller eines Wohnhauses in der Bismarckstraße. Dort hatte es der Unbekannte offenbar auf Werkzeuge abgesehen, die er sich unter Gewaltanwendung zur Beute machte. Zwei Zeugen bemerkten offenbar das Treiben des Kriminellen und sprachen ihn an. Mit seiner Beute von zwei Akkuschraubern und einer Schleifmaschine suchte der Mann umgehend das Weite. Die Zeugen schätzten das Alter des Flüchtigen auf 30-40 Jahre. Seine Statur wurde als sehr schlank beschrieben und seine Größe auf 1,80-1,90 Meter geschätzt. Er hatte unter anderem einen Rollkoffer bei sich und trug eine Jeans. Als auffällig wurden die wenigen und ungeraden Zähne des Mannes beschrieben.

Insgesamt werden die Schäden auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Ob die Fälle im Zusammenhang zueinanderstehen, muss im Rahmen der Ermittlungen geprüft werden. Wer in den Tatzeiträumen Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern des Kommissariats 43 der Polizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell