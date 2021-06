Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf zum Verkehrsunfall vom 29.05.21 gegen 14.50 Uhr zwischen PKW und Rettungswagen

Rüsselsheim-Königstädten (ots)

Am 29.05.21 kam es auf der L 3040, Adam-Opel-Straße in Rüsselsheim- Königstädten auf der Keuzung Astheimer Straße / K159 zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines PKW und eines, auf der Anfahrt zu einem Einsatzort befindlichen Rettungswagen. Zeugen, die Angaben über das Verkehrsverhalten beider Kraftfahrzeuge kurz vor dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Rüsselsheim, Tel. 06142-696-0 in Verbindung zu setzen.

