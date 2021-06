Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt-Kranichstein: Nach Verkehrsunfallflucht mit schwer verletztem Kind: Polizei sucht Kleinwagen und Unfallzeugen.

Darmstadt (ots)

Am Dienstag, den 01.06.2021, gegen 16:40 Uhr, kam es in der Grundstraße in Darmstadt-Kranichstein zu einem Unfall zwischen einem PKW und einem fahrradfahrenden Kind. Das 11-jährige Kind überquerte mit seinem Fahrrad die Grundstraße, wobei es von einem vermutlich blauen Kleinwagen seitlich erfasst wurde. Das Kind fiel dadurch mit seinem Fahrrad zu Boden und wurde erheblich verletzt. Der Fahrer des unfallbeteiligten Kleinwagens stieg zuerst aus und erkundigte sich nach dem Befinden des Kindes, entfernte sich hiernach jedoch unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Der unbekannte Fahrer soll ca. 50 Jahre alt gewesen sein, 160-170cm groß und kräftig, kurze schwarze und/oder graue Haare gehabt haben und vermutlich Deutscher sein.

Der Kleinwagen könnte auf der Fahrerseite Streifspuren durch das Fahrrad haben.

Die Polizei sucht Personen, die einen Hinweis zu dem Kleinwagen oder dem Fahrer geben können oder hilfreiche Angaben zum Unfallhergang machen können.

Berichterstatter & eingestellt: Grischy, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell