POL-ERB: Blaues Fahrzeug nach Unfallflucht auf Parkplatz Werner-von-Siemens-Straße Erbach bzw. REWE Markt Michelstadt gesucht

Erbach / Michelstadt (ots)

Am Mittwoch (02.06.) in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 20:30 Uhr wurde ein weißer Seat an der hinteren rechten Fahrzeugseite beschädigt. Der 20-jährige Fahrer parkte seinen Seat zuerst auf einem Parkplatz in der Werner-von-Siemens-Straße in Erbach und anschließend auf dem Parkplatz des REWE Einkaufsmarktes in der Walther-Rathenau-Allee in Michelstadt. Auf einem der beiden Parkplätze wurde sein Seat von einem blauen Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Schaden am Seat beläuft sich auf ca. 1.000EUR. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeistation Erbach unter der Tel.-Nr. 06062 / 965-0 entgegen.

